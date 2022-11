Was fressen Kühe? Neuer Infoweg in Salzburg-Aigen gibt Antworten

Liebevolle Illustrationen zeigen am neuen Schautafelweg in Aigen das Leben rund um Haus und Hof. Initiiert wurde das Projekt von den Flachgauer Bäuerinnen rund um Bezirksbäuerin Monika Stöllberger.

Was steht auf dem Ei, was fressen Kühe und wie lange dauert es, bis aus einem Korn Mehl wird? Liebevolle Illustrationen zeigen am neuen Schautafelweg in Aigen das Leben rund um Haus und Hof und erklären dabei die wertvolle Arbeit der Bäuerinnen und Bauern.

Jetzt können Kinder und Erwachsene rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit etwas über die Land- und Forstwirtschaft erfahren. Gestaltet wurden neun Tafeln zu verschiedenen Themen: Rund ums Huhn, Familie Rind, Unsere Milch, ...