Was für ein Jubiläum!

Jo, dürfen's denn das? Einfach alte Gewohnheiten über Bord werfen und ganz neue Sachen wagen? Sie haben es einfach getan, die Veranstalter des Jazzfestivals Saalfelden. Und feierten Erfolge.

Ein wenig sah es so aus, als wäre da plötzlich eine Art Raumschiff gelandet. Mitten in Saalfelden. Mitten auf dem Stadtplatz. Einfach so. Es handelte sich um ein Zelt. "Skyliner" sagt man dazu. Sieben Meter hoch, stabilisiert mit zahlreichen Metallsäulen. Luftig. Transparent. Hell.

Darunter tummelte sich dann ab Donnerstag vergangener Woche das Jazzvolk. Unter anderem. Denn auch der nahe gelegene Park wurde zur Spielfläche. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Musiker, Musikfreunde, ganze Familien fanden sich hier ein und hatten gemeinsam Spaß und schöne Stunden.

Das Jazzfestival Saalfelden feiert sein 40-Jahr-Jubiläum und zugleich setzten die "Macher" völlig neue Akzente. 50 der 70 Konzerte waren gratis. All jenen, die mit diesem Musikgenre Berührungsängste haben, wurden Brücken gebaut. Dass dieses Konzept aufging, war an der durchgehend guten Stimmung zu erkennen. Und am Durst. Denn schon am ersten Abend, am Donnerstag, hatte die Gastronomie mehr umgesetzt, als in den letzten Jahren an allen Festivaltagen zusammen.

Intendant Mario Steidl, Tourismusdirektor Marco Pointner und der Obmann des Zentrums Zeitgenössischer Musik, Wolfgang Hartl, präsentierten sich als harmonisch funktionierendes Team. Einen ganz entscheidenden Teil zum Erfolg trug vor allem Organisationsleiterin Daniela Neumayer mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tourismusverbandes dazu bei. 1200 Besucher kamen Tag für Tag in das Congresshaus, 260 waren es beim Auftakt in der "Ranch." Die Short Cuts im Nexus waren schon Wochen zuvor ausverkauft.

Marco Pointner bilanziert: "In Summe gehen wir von 25.000 Besuchern aus. Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen."

Dazu gesellte sich, in einem fast unüberschaubaren Angebot an Konzerten an verschiedensten Spielorten und spontanen Auftritten, ein neues "Helferlein." Und zwar eine "JazzApp."

Auf das Mobiltelefon geladen hielt sie die Besucher nicht nur in Bezug auf das Programm am Laufenden. Sie navigierte und brachte Interessierte zu den neu eingeführten "Flash Mobs." Dabei handelt es sich um kurze, knackige musikalische Einheiten, die fast überfallsartig stattfanden. In der Regel durch drei Bassisten. In der Apotheke, im Fast-Food-Restaurant oder auch am Stillen Örtchen der Männer . . .

Dem Schalk, dem Spaß und der guten Laune an den Festivaltagen gingen bei den Veranstaltern durchaus schlaflose Nächte voran: Die Frage lautete: nimmt das Publikum die Neuerungen an? Tat es. Obmann Wolfgang Hartl: "Es war eine Handreichung an die Menschen im Ort, in der Region. Sie hat funktioniert."

Im Hintergrund lief während des Wochenendes auch ein Treffen von 50 Festival-Veranstaltern aus dem gesamten EU-Raum. Es ging im Wesentlichen darum, Wünsche des Publikums zu ergründen und künftig noch besser darauf einzugehen. 730.000 Euro betrug das Budget im Jubiläumsjahr. Hartl: "Die Fördergeber sicherten zu, dass wir auch in Zukunft von dieser Summe ausgehen können." Das wird notwendig sein. Intendant Mario Steidl und nicht nur er, "brennen" vor Begeisterung für neue Pläne und für die Zeit danach. Die Zeit nach dem gelungenen Jubiläum "40 Jahre Jazzfestival Saalfelden."