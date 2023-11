Was braucht der Gollinger Ortskern?

Golling will sich im Zentrum besser aufstellen und hat sich dafür professionelle Unterstützung vom Land Salzburg geholt.

In mehreren Gruppen erarbeiteten die Workshop-Teilnehmer Vorschläge für einen stärkeren Ortskern.

ISEK, Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept, nennt sich das Programm, das die Gemeinde Golling gemeinsam mit dem Salzburger Institut für Raumordnung (SIR) nun gestartet hat. "Es ist einfach ein guter Zeitpunkt, so etwas jetzt anzugehen", sagt Bürgermeister Peter Harlander (ÖVP). "Wir haben einen starken Ortskern mit gutem Branchenmix, aber es gibt doch einige Leerstände und es wird nicht leichter."

Der Saal der Burg Golling war am vergangenen Dienstag beim Auftaktworkshop des Programms gut gefüllt. Mitglieder der Gemeindevertretung, Hausbesitzer, Kaufleute und interessierte Gollinger/-innen diskutierten mit den Experten/-innen vom SIR, was im Gollinger Zentrum in Sachen Wohnen, Verkehr, Handel und Kultur gut läuft und wo es Nachholbedarf gibt.