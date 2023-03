Was hinter "fairem" Salzburg-Kaffee steckt

Die Stadt Salzburg hat jetzt einen eigenen Bio-Fairtrade-Kaffee. Doch woher kommt dieser Kaffee und was macht ihn zu einem fairen Produkt?

"Da ist einer", sagt EZA-Mitarbeiterin und Fairtrade-Botschafterin Karin Hörmanseder. Sie zeigt auf einen Sack Rohkaffee im Lager der EZA Fairer Handel GmbH in Köstendorf. "European Preparation, Origen Ciasfa" steht dort aufgedruckt. Ciasfa, eine Kooperative in La Unión in Guatemala, besteht seit 1988 und wurde von EZA mitaufgebaut. 140 Mitglieder - die Hälfte davon Frauen - bauen dort Kaffee an und exportieren jährlich einen Container konventionellen sowie zwei Container Biokaffee. Letztere importiere die EZA, erklärt Marketingleiterin Laura Laban. Ein Teil davon ...