Was ist ein Problemwolf?

Zwölf mutmaßliche Wolfsangriffe zählen die Behörden mittlerweile in Salzburg. Nun sollen Experten klären, ob der Wolf bejagt werden kann und welche Schutzmaßnahmen sinnvoll sind.

Die Liste der mutmaßlichen Wolfsattacken in Salzburg ist um einen Verdachtsfall reicher. Vergangenen Freitag wurde ein gerissenes Lamm auf einem Bauernhof in Mitterberghütten entdeckt. "Es ist nicht klar, ob es wirklich ein Wolf war, aber wir nehmen den Fall offiziell in unsere Liste auf", sagt Hubert Stock, Biobauer und Wolfsbeauftragter des Landes. Seit dem 29. April sind damit mittlerweile zwölf angebliche Wolfsangriffe behördlich bekannt.