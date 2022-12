Was ist Gewalt? Die Wahrnehmungsgrenze dafür hat sich verschoben

Die Inflation steigt, das Leben wird teurer. Externe Krisen kurbeln die Gewalt in den Familien an. Grundsätzlich stellt sie ein latentes Problem dar, wie Claudia Riezler, Leiterin des Gewaltschutzzentrums, im Gespräch bestätigt.

Mit der Aufklärung wächst der Mut. Von Gewalt betroffene Frauen wissen heute besser Bescheid über Anlaufstellen. Das bestätigt Claudia Riezler, Leiterin des Gewaltschutzzentrums: "Nicht die Gewalt an sich steigt, sondern das Bewusstsein dafür, was Gewalt ist."

Diese verschobene Wahrnehmungsgrenze spiegelt sich in den Zahlen der Betretungs- und Annäherungsverbote im Bundesland: 856 Mal wurde ein solches im Jahr 2021 von der Polizei ausgesprochen, was einem Plus von 54,2 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 entspricht. Besonders erschreckend sind die ...