Was jungen Menschen in Salzburg fehlt

Salzburg hat viel Natur und Outdoor-Aktivitäten zu bieten. Das war es dann auch wieder, sagen einige der jungen Menschen. Ein Lokalaugenschein im Süden der Stadt.

Der Almkanal ist einer der wenigen Orte, an dem sich junge Menschen in der Stadt treffen.

Gekürztes Jugendfestival, abgesagtes Kaiviertelfest: Fehlende Jugendkultur war in den vergangenen Wochen Dauerthema. Mit einem verstaubten Image hat Salzburg aber schon länger zu kämpfen. Die Stadt Nachrichten haben sich am Almkanal umgehört, wie es jungen Menschen in Salzburg geht und was ihnen in der Stadt fehlt. Ihre Antworten waren unterschiedlich, das Credo lautete gleich: In puncto Jugendkultur gibt es Luft nach oben.

Natur und Outdoor-Angebote machen Stadt lebenswert

"Du kannst vom Wandern bis zum Schwimmen alles in der Natur unternehmen. Das Outdoor-Angebot in der Stadt ist unfassbar", sagt Valentin Wiesinger, der bereits in Rotterdam studiert hat. Dort gebe es eine Gegend voller Bars, in der die Jugendkultur der Stadt floriere. "So was wäre auch am Kapitelplatz oder Domplatz eine gute Idee", schlägt der 23-Jährige vor.

Dass man als "Naturmensch" in Salzburg auf seine Kosten komme, sagt auch der gleichaltrige Marius Kunkel: "Aber bei einem anderen Lebensstil, wenn man zum Beispiel gerne weggeht, ist das Angebot in der Stadt nicht ausreichend." Das sei auch der Grund, wieso es vermehrt junge Menschen nach dem Studium wieder wegziehe.