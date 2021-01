Was kann der Schnelltest und was nicht?

Die Politik setzt im Kampf gegen die Pandemie auf Schnelltests. Experten raten aber bei der Interpretation der Ergebnisse zur Vorsicht.

Salzburg testet weiter. Ab kommender Woche werden für die Corona-Schnelltests neben den 14 fixen Gratis-Teststationen auch neun temporäre Angebote geschaffen. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, beim Hausarzt oder in Apotheken Schnelltests durchzuführen. In den Schulen werden Schnelltests zur Selbstanwendung ausgegeben, kommerzielle Anbieter bieten Speicheltests für Firmen oder zur privaten Anwendung an.

Wirkliche Sicherheit, heißt es immer wieder, bekommt man mit diesen Tests nicht. Das Rote Kreuz führt derzeit in Salzburg im Schnitt rund 3000 Tests jeden Tag durch. ...