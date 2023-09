Was Löwe und Bergbau mit Dientens Wappen zu tun haben

Durch das Gemeindewappen erfährt man eine Menge über den Pinzgauer Ort und seine Geschichte.

In seiner Pranke hält er einen silbernen, mit Pfeilspitze versehenen Ring. Manch einer würde ihn als anmutig oder majestätisch beschreiben. Ein Heraldiker sieht in ihm in erster Linie einen wachsenden, rotbewehrten Löwen. Von seinem Vorbild aus der Natur unterscheidet sich der Löwe auf Dientens Wappen in mehreren Punkten. Bestimmte Merkmale werden stark stilisiert dargestellt. Im vorliegenden Fall stechen etwa Schwanz, Krallen und Zunge hervor. Auf dem Wappen blickt der Löwe, ganz klassisch, im Profil stehend nach vorne. Würde das Tier auf allen vieren schreiten und geradeaus schauen, spräche man von einem leopardierten Löwen. Und steht der Löwe auf zwei Tatzen, blickt aber zum Betrachter (also etwa zu Ihnen), handelt es sich um einen gelöwten Leoparden. Den unteren Bereich des Wappens ziert ein abwechselnd gefärbtes Muster, auch "Geschacht" genannt.



Gewerkenfamilie als Vorbild

Vorbild für Dientens Wappen ist jenes der Gewerkenfamilie Zach. Als Gewerke bezeichnete man einst Anteilseigner einer im Bergbau tätigen Interessengemeinschaft. Schon um das Jahr 1200 konnte die Eisenbergbautätigkeit in Dienten nachgewiesen werden. Symbolisch dafür hält der Löwe in seiner Pranke das Marssymbol, welches für das Element Eisen steht. Wie auch das Bauerngeschlecht der Zach ist der Bergbau inzwischen Geschichte. Was bis heute besteht, ist der "Zachhof", den die Familie lange bewohnte.