Was man von einem echten Rindvieh lernen könnte

Nein, die Farbe Lila ist hier definitiv nicht im Spiel. Obwohl, die Sache hat durchaus einen zartbitteren Geschmack. Thema ist das Pinzgauer Rind. Der Anlass, um ein wenig über diese bedrohte Art nachzudenken, ein Jubiläum: Die Rinderzucht in Salzburg existiert in organisierter Form seit 100 Jahren. Doch zurück zur Pinzgauerin.

Experten beschreiben die Gattung so: "Die typische Farbzeichnung mit ihrer kastanienbraunen Grundfarbe und der Weißzeichnung am Rücken, Bauch sowie an den Vorderarmen und Unterschenkeln ist das Markenzeichen dieser wohl schönsten Rinderrasse der Welt." Schönheit ist das eine. Der innere Wert das andere. Und Nachhaltigkeit relevant. Sie wird auch immer relevanter. Die schöne Pinzgauerin ist ein Zweinutzrind. Ihr Fleisch ausgezeichnet. Die Inhaltsstoffe der Milch sind hoch. Und beides wissenschaftlich belegt. Einer Turbokuh entspricht sie beileibe nicht. Aber einer Art Alleskönnerin mit friedlichem Charakter.

Was sie ist und was sie ausmacht, hat sich durch Anpassung an das alpine Umfeld über Jahrhunderte entwickelt. Wegen ihr müssen keine Regenwälder in Brasilien abgeholzt werden, um Soja anzubauen und damit fragwürdige Milchseen und Fleischberge in Europa entstehen zu lassen. Sie begnügt sich in der Regel mit Heu und dem Gras heimischer Wiesen und Almweiden.

Wer aber aus Turbokühen 10.000 Liter und mehr an Milch herauspresst, muss die Energie dafür vorher in diese Tiere "hineinfüttern". Das heißt auch: vier, fünf Schnitte und mehr auf den Weiden. Und damit zugleich ein langsames Verschwinden der Blumenwiesen. Viel spricht also für sie, für die schöne Pinzgauerin. Auch der Umstand, dass sie geländegängig und relativ leicht ist, sich der "Vertritt" des Bodens auf Almen und Weiden in Grenzen hält. Sie steht für Vielfalt. Tut das auch unsere Wirtschaft? Der Tourismus vor allem? Oder wird die sprichwörtliche Übernutzung von Alm und Wiese - in jüngster Vergangenheit ja rastlos zelebriert - nach der Pandemie weitergehen? Weil das Morgen wie gestern sein soll?