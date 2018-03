Was Mozart heute gern essen würde

Fast Food, koffeinfreier Caffè Latte oder veganer Tofu? Aus Mozart-Briefen lassen sich kulinarische Vorlieben für heute herauslesen.

Sie hatten zwar kaum Geld, nahmen aber am Leben der Upper Class teil: Leopold Mozart und sein Sohn Wolfgang Amadeus reisten in der Gefolgschaft des Erzbischofs. Auch wenn sie am Dienstbotentisch saßen, kamen sie dennoch in Berührung mit exotischen Speisen. Einiges davon ist in den rund 800 Mozart-Briefen überliefert. Würden die Mozarts heute leben, dann könnten wir ihre kulinarischen Erfahrungen auf Social-Media-Kanälen mitverfolgen. So beschreibt Leopold Mozart etwa, wie er erstmals Melonen und Pfirsiche gegessen hat: "Wir befinden uns, Gott Lob, bey feigen, Mellonen und anderen früchten, die wir sehr mässig essen, sehr wohl."