Was Pflege in eigener Praxis alles (nicht) darf

Wundmanagerinnen können oft lange Leidenswege von Patienten beenden. In ihrer Arbeit stehen sie allerdings vor bürokratischen Hindernissen.

Auf den ersten Blick sind die Räume der drei Diplompflegerinnen in Wals-Himmelreich nicht von einer Arztpraxis zu unterscheiden: Behandlungsräume, Liegen, medizinisches Material finden sich in dem ehemaligen Büro. Nur ein Arzt ist nicht da. Die selbstständigen Pflegerinnen Andrijana Bigava, Angelika Lieber und Karoline Kinsky arbeiten hier unter dem Motto "Wundlos glücklich". Sie haben sich als Wundmanagerinnen auf die Behandlung von schlecht heilenden Wunden spezialisiert. Betroffen sind vor allem ältere Personen, Menschen mit Durchblutungsstörungen oder mit Diabetes.

Ein junges Spezialisierungsfeld für Pflegekräfte

Es ist ein relativ junges Spezialisierungsfeld für Pflegekräfte, das dazu beitragen kann, dass so manche Odyssee von Patienten von Ambulanz zu Ambulanz ein Ende hat. Einer ihrer Patienten sei zwei Jahre lang mit seinen offenen Beinen immer wieder im Spital gewesen, sagt Karoline Kinsky. "Ich habe ihn im September aufgenommen. Im Dezember hatte er den Wundabschluss auf beiden Beinen."

"Man muss der Wunde auch Zeit zum Heilen geben"

Man müsse das richtige Verbandsmaterial verwenden und der Wunde auch Zeit zum Heilen geben, sagen die Pflegerinnen. So könne man nicht nur Behandlungserfolge erzielen, sondern dem Gesundheitssystem viel Geld ersparen. Zum einen, weil die Spitalsbehandlung ungleich teurer ist als ein Besuch der Wundmanagerin. Zum anderen würden die Pflegeexpertinnen Materialkosten reduzieren. "In Salzburg haben die Patienten viele unnötige Verordnungen für Verbandsmaterial", sagt Kinsky. Bei Hausbesuchen würde man oft unzählige Verbandspackungen finden, die gar nicht benutzt wurden.

Bürokratischer Aufwand für die Patienten

Die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten ist natürlich trotzdem essenziell für die Wundmanagerinnen. Zum einen brauche man ja erst einmal eine Diagnose. Auch sei in Ordnung, dass die Verordnung der Behandlung von Arztpraxen erfolge, sagt Karoline Kinsky. Unverständlich ist es für die Pflegerinnen aber, dass die Weiterverordnung der Behandlungen zwar von Personal in Arztpraxen erstellt werden darf, sie selbst aber nicht weiterverordnen dürfen. "Wir brauchen jedes Mal einen Arzt, um die Behandlung auch durchführen zu dürfen. Das ist ein bürokratischer Aufwand für die Patientinnen und ergibt keinen Sinn: Die Verordnung der Behandlung basiert ja auf unserem Wissen."

Die Behandlungskosten liegen bei 75 Euro pro Stunde

Die Behandlungskosten von 75 Euro pro Stunde müssen Patienten selbst bezahlen. Rund zwölf Euro bekommt man von der Sozialversicherung rückerstattet. Mit großen Pflegeträgern oder Vereinen hat das Land einen Vertrag, so ist bei ihnen die Wundbehandlung für den Patienten günstiger. Die drei Pflegerinnen der Wundpraxis wollten aber lieber selbstständig bleiben. Ein anderes Modell wäre ihnen ohnehin lieber, sagt Kinsky. "Warum gibt es keine Vertragspflegerinnen der Gesundheitskasse? Dann könnte man bei uns abrechnen wie beim Physiotherapeuten."

Babette Grabner: "Der Arzt kann nicht alles wissen"

Es gebe mittlerweile viele Spezialisierungen im Pflegebereich, für die man neue Modelle der Abrechnung andenken müsste, sagt Babette Grabner, Lehrgangsleiterin des Pflegestudiums an der Fachhochschule Salzburg. "Auch bei der Kontinenz- oder der Stomapflege hat das Pflegepersonal keine Verordnungsrechte. Das müsste mit Ärztekammer und Sozialversicherungen ausverhandelt werden." Die Patienten hätten bei dem Pflegepersonal kürzere Wege, weil man nicht ins Spital müsse. Und die Pflege habe auch mehr Expertise. "Der Arzt kann nicht alles wissen", sagt Grabner. Sich die Verordnung vom Hausarzt bestätigen zu lassen sei für viele Patienten eine große Hürde, weil man wieder einen zusätzlichen Weg habe. "Ziel wäre es, solche Leistungen per E-Card abzurechnen. Das würde auch die Arztpraxen entlasten."

LH-Stv. Christian Stöckl: "Da gibt es beharrliche Widerstände"

Zustimmung für diesen Vorstoß kommt von Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP): "Wir haben mehrmals beim Bund vorgesprochen, dass spezielle Pflegeberufe die Möglichkeit bekommen, wie Physiotherapeuten abzurechnen. Aber da gibt es beharrliche Widerstände vonseiten der Sozialversicherungen. Dabei würde das die Spitäler und die niedergelassenen Mediziner entlasten."

Karoline Kinsky sieht in ihrer Art zu arbeiten auch eine Attraktivierung des Pflegeberufs: "Ich bin mein eigener Chef und habe am Monatsende ein Gehalt, bei dem ich sagen kann: Das passt."

1,8 Millionen Euro für Hauskrankenpflege

Wer in Österreich ärztliche Versorgung benötigt, bekommt die Kosten über seine E-Card vom Sozialversicherungsträger ersetzt. Bei Pflege ist die Sache komplizierter. So fällt medizinische Hauskrankenpflege in die Zuständigkeit der Sozialversicherungen. Nicht medizinische Pflege wie etwa soziale Unterstützung fällt in den Verantwortungsbereich der Länder.



In Salzburg wurde dazu eine Vereinbarung zwischen den Sozialversicherungen und dem Land Salzburg abgeschlossen. 1,8 Millionen Euro zahlten die Versicherungen dem Land für das Jahr 2022 als Pauschalsumme, damit dieses die Abwicklung der Hauskrankenpflege übernimmt.



Das Land Salzburg hat dazu als Vertragspartner große Pflegeträger, wie Hilfswerk, Caritas, Rotes Kreuz oder Volkshilfe, aber auch kleinere Krankenpflegevereine. Mit freiberuflichen Pflegekräften werden keine Verträge abgeschlossen, weil man die Versorgungssicherheit herstellen müsse.



Für die Patienten berechnet das Land Salzburg einen sozial gestaffelten Satz, der an den Pflegeträger zu bezahlen ist, der wiederum mit dem Land abrechnet. Die Pauschalsumme der Sozialversicherungsträger wird jedes Jahr neu berechnet.



Eine Spitzfindigkeit gibt es bei der Salzburger Regelung noch: Wer nachweisen kann, dass bei ihm in der Hauskrankenpflege eine rein medizinische Leistung erbracht wurde, kann sich die Kosten von der Sozialversicherung rückerstatten lassen. In der Praxis ist der Nachweis aber schwierig, weil medizinische und sonstige Pflege oft von derselben Person erbracht werden.