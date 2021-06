Was Pflegekräfte erfolgreich macht: "Immer stiftet die menschliche Nähe Sinn"

In der Begegnung Mensch zu Mensch erleben Pflegekräfte Erfüllung, sagt Sonja Schiff. Sie hat in ihrem Buch "Magische Momente in der Altenpflege" zehn lang gediente Pflegekräfte gefragt, was sie bei der Stange hält.

SN/sw/vips Sonja Schiff ist Trainerin und Coach in Alternsfragen.