Was Rettungsgasse und Husten miteinander verbindet

Unlängst auf der A1 im Stadtgebiet von Salzburg: Auf der dreispurigen Autobahn kommt der Verkehr zum Erliegen. Sofort rattert es in meinem Kopf. Wie war das nochmal mit der Rettungsgasse auf Autobahnen mit mehr als zwei Fahrstreifen?

Es ist mir peinlich, dass ich zwölf Jahre nach der Einführung der Rettungsgasse nicht sicher weiß, was in einem solchen Fall zu tun ist. Das eigentliche Problem ist aber: Ich bin bei Weitem nicht der Einzige. Das hat zur Folge, dass niemand damit beginnt, die Rettungsgasse zu bilden. Innerhalb kürzester Zeit steht der Verkehr, ohne dass auch nur ansatzweise eine Gasse für Einsatzfahrzeuge erkennbar wäre.

Ich habe mich also noch einmal schlau gemacht. Wer sich auf der ganz linken Spur befindet, fährt so weit wie möglich nach links. Alle anderen - egal, wie viele Spuren vorhanden sind - weichen nach rechts aus. Der Pannenstreifen darf mitbenützt werden.

Zum Glück war im geschilderten Fall eine Baustelle Schuld am Stocken des Verkehrs und damit kein Einsatzfahrzeug blockiert. Übrigens: Wer bei der Rettungsgasse nicht mitmacht, muss mit einer Strafe von bis zu 726 Euro rechnen. Wird dadurch ein Einsatzfahrzeug behindert, sind es gar bis zu 2180 Euro - ein zusätzlicher Ansporn, sich das System ein für alle Mal einzuprägen.

Husten will gelernt sein

Dass sich neue Verhaltensweisen nur schwer durchsetzen, zeigt sich auch anderswo. Etwa beim im Zuge der Pandemie vorübergehend in Mode gekommenen "In-die Armbeuge-Husten/Niesen". Anders als bei anderen Corona-Maßnahmen hätte ich gehofft, dass sich diese Angewohnheit dauerhaft verfestigt. Falsch gedacht. Hemmungslos wird wieder in jene Hand gehustet und geniest, die man dann den Leuten entgegenstreckt. Dabei ist es sicher nicht mehr Aufwand, in die (bekleidete) Armbeuge zu husten als in die Hand oder in die Luft.

Und wo wir gerade dabei sind: Eine weitere Sache, die meinetwegen dauerhaft Corona zum Opfer fallen hätte können, ist das allseits beliebte "Bussi links, Bussi rechts". Eine kurze Umarmung, ein Klopfen auf die Schulter oder ein Hallo tut es in den meisten Fällen doch auch, oder?