"Was Sinnvolles tun": Feuerwehr im Pinzgau hat enorme Zugkraft

Erstmals seit vier Jahren fand wieder ein Bezirksfeuerwehrtag statt. Die Zukunft scheint gesichert, wie dabei präsentierte Zahlen zeigen. Bei der Feuerwehrjugend gibt es einen neuen Höchststand. In Niedernsill wurde die 20. Pinzgauer Gruppe gegründet.

An seinem 62. Geburtstag hatte Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Portenkirchner selbstverständlich nichts Besseres zu tun. So hieß es für ihn am 15. April: Ab zum Bezirksfeuerwehrtag nach Leogang. Über 200 Feuerwehrkameraden, Mitglieder anderer Organisationen und Ehrengäste trafen in der Turnhalle der Mittelschule zusammen. Pandemiebedingt wurde die Veranstaltung erstmals seit 2019 wieder durchgeführt.

Die Feuerwehr hat eine große Zugkraft, zeigt ein Blick auf die Mitgliederzahl, die im Jahr 2022 auf 3332 stieg. Besonders erfreulich ist die Entwicklung in Sachen Feuerwehrjugend. Bezirksweit sind mittlerweile rund 300 Kinder und Jugendliche aktiv - ein Höchststand. Am Samstag kam es zum Gründungsfest der Niedernsiller Gruppe, die aktuell aus 16 Burschen und drei Mädchen besteht. Es ist die 20. Feuerwehrjugend im Pinzgau.

"Personell sind wir super aufgestellt", ist Portenkirchner stolz. "Für viele Leute, ob jung oder alt, ist es einfach ein gutes Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und dabei das Gemeinschafts- und Selbstwertgefühl zu stärken. Die Feuerwehr genießt dankenswerterweise ein großes Ansehen innerhalb der Bevölkerung jedes Ortes."

So gut der Mannschaftsstand vieler Feuerwehren auch ist, so schlecht steht es um den Zustand mancher Feuerwehrhäuser. Von der Infrastruktur in Krimml über jene in Bramberg, Stuhlfelden, Uttendorf und Bruck bis hin zur Zeller Hauptwache: Da wie dort herrsche Sanierungs- bzw. Neubaubedarf. "Die Baukosten sind ein großes Problem. Derzeit ist man fast zum Abwarten gezwungen", bedauert Portenkirchner.

Der Dientener Bürgermeister übernahm die Funktion als Bezirkskommandant kurz vor dem Corona-Ausbruch. Seither war er - wie schon zeit seines Berufslebens bei der Polizei - oft als Krisenmanager gefordert. Nicht nur im Umgang mit der Pandemie, sondern auch bei den jüngsten Hochwasser- und Murenereignissen. "Davor ist der Pinzgau leider nicht gefeit. Aber wir können der Bevölkerung insofern einen Rückhalt bieten, als dass sich jeder sicher sein kann: Der Katastrophen-Einsatzstab ist im Bezirk extrem gut aufgestellt und wir können im Fall der Fälle auf unzählige helfende Hände bauen."