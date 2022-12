Was tun, wenn es finster wird? Gemeinden im Tennengau rüsten sich

Nicht erst seit das Thema Blackout in aller Munde ist, rüsten sich die Gemeinden im Tennengau für den Ernstfall. Die TN haben sich umgehört.

Tausende Skifahrer in Eiseskälte gefangen auf dem Gletscher, leer geräumte Lebensmittelgeschäfte, eskalierende Szenen vor Banken und Tankstellen, Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung: Mit diesen Bildern sorgte der Salzburger Bundesheeroffizier Gottfried Pausch 2018 für einige Diskussionen. In seiner Fallstudie "Blackout und seine Folgen" hatte der gebürtige Pinzgauer auf 117 Seiten detailliert skizziert, was den Pinzgau im Fall eines mehrtägigen Stromausfalls in weiten Teilen Europas erwarten würde. Er habe die Studie verfasst, um Führungskräften Grundlagen für eine realistische Beurteilung der Lage zu ermöglichen ...