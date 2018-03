Was tun, wenn falsche Polizisten anläuten? Die Salzburger Polizei gibt Tipps

Immer wieder geben sich Betrüger als Polizeibeamte in Zivil aus, um vor allem ältere Menschen zu überrumpeln und Bargeld zu erbeuten.

Die Betrugsmaschen internationaler Täter, die vor allem ältere Menschen im Visier haben, werden immer dreister: Begonnen hatte es mit dem Neffentrick (vermeintlicher Verwandter bittet am Telefon um Geld), dann geben sich die Anrufer als Polizeibeamte ("Wir ermitteln gerade wegen Einbrüchen in der Nähe") aus und versuchen die Vermögenslage der Opfer auszuforschen. In einzelnen Fällen, wie zuletzt im Februar im Pongau, drängten die Gauner eine 63-jährige Frau, 10.000 Euro auf das Konto einer "Internationalen Polizeidienststelle" zu überweisen. Im letzten Moment konnte ein aufmerksamer Bankangestellter den Betrug vereiteln. Weitere Anrufe wurden im Jänner in Hallein und Schwarzach angezeigt.