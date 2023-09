Was ist Yuzu?

Die Yuzu ist eine Zitrusfrucht, die aussieht wie eine Zitrone und dreimal so viel Vitamin C enthält wie eine normale Zitrone. Ihre Säure ist mild und

harmonisch .



Anbaugebiete: Die Yuzu wird in Italien, Frankreich, Spanien, Australien, China und Korea angebaut. Die in Japan gereifte Yuzu hat ein aromatisches und intensiveres Aroma. Grund dafür sind die notwendigen Bodenbeschaffenheiten und Klimabedingungen.



Verwendung: Verwendet werden das bitter-säuerliche Fruchtfleisch, die Schale und der Saft. Dieser schmeckt wie eine Mischung aus Limette, Mandarine und Grapefruit, mit einer leicht bitteren Note. In der asiatischen Küche zählt die Yuzu Frucht zu den traditionellen Lebensmitteln.