Wenn in der Nacht auf Montag der 53. Super Bowl in den USA stattfindet, werden auch viele Salzburger zusehen - bis in die frühen Morgenstunden.

Es ist eine Sportveranstaltung, die auch viele Salzburger mitverfolgen werden, obwohl die Austragung Tausende Kilometer weit weg im US-amerikanischen Atlanta stattfindet. In der Nacht auf Montag findet der Super Bowl LIII statt, bei dem die American-Football-Teams Los Angeles Rams und New England Patriots um den Sieg kämpfen.