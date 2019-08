Wasenmoos - das Naturjuwel am Pass Thurn wächst

Schutzgebiet im Oberpinzgau wurde um 30 Hektar erweitert. Ein neues Buch zeigt die kleinen Naturwunder.

Es gibt große Wunder, die viele ganz kleine beinhalten. Genau das trifft auf das Wasenmoos zu. Am Oberpinzgauer Pass Thurn wurde das besondere Schutzgebiet nun von 190 auf 220 Hektar erweitert. Zu verdanken ist das unter anderem dem wohl größten "Fan". Wolf Kunnert hat die Besonderheiten penibel erfasst und auch fotografisch festgehalten, einzigartige seltene Arten, die hier in diesem Mikrokosmos entstanden sind. Seine Erkenntnisse hat er nun publiziert, "was das Wasenmoos seinen Besuchern auf informative Art und Weise näher bringt", sagt Naturschutz-Landesrätin Maria Hutter. "Erlebbare Naturwunder fördern das Verständnis zum Schutz dieser, so steigt die Achtung davor, indem wir das Besondere erkennen."

Das Wasenmoos liegt auf 1200 Metern Seehöhe. Ein spezielles Mikroklima, besondere Topographie und ein eigener Wasserhaushalt ließen hier die kleinen Naturwunder entstehen. Und damit diese auch entdeckt werden, können Besucher das Feuchtgebiet erwandern. Auf Hinweistafeln gibt es ausführliche Informationen.

Das Buch "Das Wasenmoos am Pass Thurn" ist unter der Federführung von Wolf Kunnert entstanden. "Es ist das Ergebnis langjähriger und intensiver Arbeit, ich denke ein Wissensschatz von überregionaler Bedeutung", sagt der Autor und Fotograf, der das Ramsar-Schutzgebiet wie seine Westentasche kennt und "Mr. Wasenmoos" genannt wird. "Dass ich diese Erkenntnisse nun weitergeben darf, freut mich. Wunder werden ja definitiv größer, wenn man sie teilt", so Kunnert. Und das Moos "wächst" tatsächlich, das Schutzgebiet wurde per Mai 2019 um 30 Hektar auf 220 Hektar erweitert.

Nur 23 Ramsar-Schutzgebiete in Österreich

Welch große Bedeutung die Moore am Pass Thurn haben, wird erst richtig klar, wenn man weiß, dass es nur 23 Ramsar-Schutzgebiete in ganz Österreich gibt. Benannt ist das Abkommen nach einer Konvention, die 1971 in Ramsar im Iran unterzeichnet wurde. Sie schafft als zwischenstaatlicher Vertrag die Rahmenbedingungen für die internationale Zusammenarbeit zur Erhaltung und wohlausgewogenen Nutzung von Feuchtlebensräumen. Österreich trat der Konvention 1983 bei. Damit ist Österreich verpflichtet, die Erhaltung der Feuchtgebiete zu fördern. Das Wasenmoos ist seit 1978 Naturdenkmal, seit 2004 Ramsar-Schutzgebiet.

