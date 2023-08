Wasser in Mittersill mit Keimen belastet - vorerst nicht als Trinkwasser geeignet

Mit ersten Ergebnissen der Nachbeprobungen ist am Freitag zu rechnen. Die Wasserversorgung der Stadtgemeinde Mittersill besteht aus insgesamt acht Quellgruppen mit insgesamt 25 Quellen. Die Ursache dürften die massiven Niederschläge der vergangenen Tage sein.

Im Zuge einer Routinekontrolle wurde festgestellt, dass das Wasser aus der Versorgungsanlage der Stadtgemeinde Mittersill mit Keimen belastet ist. Es entspricht daher nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist somit als Trinkwasser nicht geeignet! Darüber informiert die Marktgemeinde Mittersill.

Die Ursache für die Belastung des örtlichen Trinkwassers liege vermutlich in den massiven Niederschlägen der vergangenen Tage, heißt es. Dadurch sei es offensichtlich zu einem außergewöhnlichen Eintrag von Oberflächenwasser in eine (allenfalls auch mehrere) Quellgruppe(n) gekommen.



Beprobung der Quellen erfolgt in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro

Die Wasserversorgung der Stadtgemeinde Mittersill sei sehr breit aufgestellt und bestehe aus insgesamt acht Quellgruppen mit insgesamt 25 Quellen. Jetzt werden in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro die einzelnen Quellgruppen bzw. teilweise auch die Einzelquellen beprobt, um auf diese Weise die problematischen Einträge festzustellen. "Der Vorteil einer weitverzweigten Wasserversorgungsanlage - wie eben jener der Stadtgemeinde Mittersill - liegt darin, dass verunreinigte Quellen aus dem Versorgungssystem relativ einfach ausgeleitet werden können. Zuvor sind jedoch umfassende Nachbeprobungen notwendig."

Labordiagnostische Untersuchung dauert drei Tage

Die Beprobung von Trinkwasser von großen Wasserversorgungsanlagen ist allerdings eine komplexe Angelegenheit und benötigt Zeit. Eine labordiagnostische Untersuchung benötigt in der Regel drei Tage. Dementsprechend sei mit ersten Ergebnissen dieser Nachbeprobungen erst am Freitag zu rechnen.

Stadtgemeinde gibt Tipps für die Bevölkerung

Bis zum Vorliegen der Ergebnisse einer einwandfreien Trinkwasserqualität ist somit das Wasser nicht als Trinkwasser geeignet! Sobald der Stadtgemeinde Mittersill als Wasserversorgerin die neuen Testergebnisse vorliegen, ergehen umgehend die Informationen an die Bevölkerung.



Auf folgende Hinweise wird verwiesen:

Das Leitungswasser kann durch Kochen bei Siedetemperatur, die zumindest drei Minuten gehalten werden muss, als Trinkwasser verwendet werden. Betroffen ist das Leitungsnetz der Stadtgemeinde Mittersill im gesamten Ortsgebiet (nicht jedoch jene Haushalte, die ihr Trinkwasser von der Trinkwassergenossenschaft Burk beziehen).



Für Genusszwecke und für die Verarbeitung von Lebensmitteln sowie für die Zubereitung von Speisen darf ausschließlich abgekochtes Wasser verwendet werden. Dies gilt auch für das Reinigen bzw. Waschen von Obst und Gemüse.



Kaffee oder Tee soll nur aus abgekochtem Wasser zubereitet werden. Bei der Herstellung von heißen Getränken in Kaffeemaschinen, wie sie im Haushalt oder kleinen Imbissbetrieben verwendet werden, wird das Wasser lediglich erhitzt (anfangs oft unter 60 Grad Celsius), was bestenfalls zu einer geringen Keimreduktion führt. Es ist daher auch hier abgekochtes Wasser zu verwenden.



In den vergangenen Jahren ist es aus Gründen der Sparsamkeit üblich geworden, dass die Temperatur in den Warmwasserboilern niedrig gehalten wird (oft nur 50 Grad Celsius). Dies stellt bei einwandfreier Trinkwasserqualität grundsätzlich kein Problem dar, mit Ausnahme der Legionellenproblematik (Abtötung ab 64 Grad Celsius). Bei mikrobiologischen Verunreinigungen kann sich bei diesen Temperaturen die Keimzahl allerdings noch weiter erhöhen. Die Temperatur sollte im Warmwasserbereich daher für die Dauer der Belastung auf wenigstens 80 Grad Celsius eingestellt werden, insofern das Material des Rohrleitungsnetzes bzw. der Armaturen inklusive Nutzerinnen und Nutzern einer solchen Temperatur standhält.



Geschirr- bzw. Gläserspüler müssen beim Nachspülen wenigstens 85 Grad Celsius erreichen. Kann die Temperatur vom Gerät nicht erreicht werden, so muss das Geschirr bzw. müssen die Gläser nach der Reinigung mit abgekochtem Warmwasser nachgespült werden. Geschirr bzw. Gläser anschließend abtropfen und trocknen lassen.

Die Reinigungslösung zur Reinigung von Arbeitsflächen und Geräten ist mit Heißwasser (Leitungsnetz mindestens 80 Grad Celsius) oder mit abgekochtem Wasser unter Verwendung eines Reinigungsmittels mit Desinfektionswirkung herzustellen. Zum Nachspülen ist abgekochtes Wasser zu verwenden.



Bei den Energiesparprogrammen wird mit geringer Wassertemperatur gereinigt (~ 50 Grad Celsius), um einen Spareffekt zu erzielen. Ähnlich den Warmwasserboilern kann sich bei belastetem Wasser die Keimzahl im Wasser weiter erhöhen.



Beim Verrieseln des Wassers in den Duschen bilden sich kleinste Wassertröpfchen, in denen sich Mikroorganismen befinden können. Beim Einatmen können diese Mikroorganismen in den Körper gelangen und so zu Erkrankungen führen. Gefahr beim Baden und Duschen besteht für Kleinkinder beim Verschlucken von bakteriologisch verunreinigtem Wasser.