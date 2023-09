"Wasser marsch" auf dem Gaisberg

Trinkwasser für die Gaisbergspitze: Am Donnerstag um 17 Uhr wurde die neue Wasserleitung von Elsbethen auf den Gaisberg offiziell eröffnet. Florian Kreibich, Gaisbergbeauftragter der Stadt Salzburg, war voll des Lobes: "Von der Beschlussfassung bis zum ,Wasser marsch' in knapp drei Jahren - das war flott." Möglich sei das aber nur gewesen, weil alle Beteiligten an einem Strang gezogen hätten - Stadt und Land Salzburg sowie die Grundeigentümer. Für das Projekt wurde eigens die Wassergenossenschaft Gaisbergspitz gegründet - mit Geschäftsführer Peter Daniell Porsche. Die Gesamtkosten der Leitung liegen bei 2,3 Millionen Euro - finanziert von der Wassergenossenschaft (1,3 Millionen), Bund (300.000), Stadt (600.000) und Land (120.000 Euro). Ein besonderes Zuckerl: Es gibt jetzt drei Trinkwasserbrunnen für Wanderer und Radfahrer - im Bereich der Zistelalm und der Gaisbergspitze. Kreibich: "Der Gaisberg ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Salzburg mit 750.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr. Da war es höchst an der Zeit, eine professionelle Wasserversorgung zu schaffen."