Wasserretter bargen vermisstes Kind tot aus der Salzach

Beim Kraftwerk Urreiting nördlich von St. Johann im Pongau hat sich am Dienstag ein tragischer Einsatz für die Wasserrettung ereignet.

Eine totes Kind wurde am späten Dienstagnachmittag aus der Salzach beim Kraftwerk Urreiting im Pongau geborgen. Es dürfte sich dabei um den seit Ende Juni in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) vermissten Vierjährigen handeln. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, heißt es aus einer ersten Stellungnahme der Salzburger Wasserrettung.

Wie die SN berichteten war seit Samstag, dem 26. Juni, ein vierjähriger Bub aus dem Pinzgau vermisst worden. Das Kind wollte sich am Abfluss des Zeller Sees die Füße abkühlen und wurde dabei von der Strömung mitgerissen und in die Salzach geschwemmt. Sein Bruder wollte ihn retten - er wurde ebenfalls mitgerissen, konnte aber von zwei Passanten geborgen werden. Sofort lief ein Großeinsatz zur Rettung des vermissten vierjährigen Buben an. Wasserrettung, Polizeistreifen, Hubschrauber mit Wärmebildkamera und Hundestaffeln suchten tagelang nach dem Kind.