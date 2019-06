Ein zwölfjähriges Mädchen aus der Josef-Rehrl-Schule in Salzburg bat per Brief um Hilfe, damit die gesamte Klasse beim Sozialprojekt "Friedensflotte" in Kroatien dabei sein darf.

"Es war ein herzzerreißender Brief einer Schülerin, der auch zu uns gelangt ist. Wir haben beschlossen, sofort zu helfen", sagte Gerhard Haslauer vom Kiwanis-Club Salzburg Rupertus. Verfasserin war die zwölfjährige Tijana aus der zweiten Klasse der Josef-Rehrl-Schule in Salzburg, die ...