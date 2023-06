Wasserrettung holt leckgeschlagenes Motorboot aus dem Wolfgangsee

Kein Bergungseinsatz für einen Menschen, aber einer für ein Motorboot - das haben Freiwillige der Wasserrettung St. Gilgen am Dienstagabend leisten müssen.

Bergungseinsatz für das Motorboot in St. Gilgen am Wolfgangsee.

Um 18:32 Uhr wurde die Wasserrettung St. Gilgen am Wolfgangsee zu einer Bootsbergung alarmiert. Im Bereich der Fürbergbucht schlug ein Motorboot aus noch unbekannter Ursache leck und in den Motorraum trat Wasser ein. Das Boot drohte im See zu versinken. Der Bootsführer konnte dies verhindern, indem der das Boot an eine seichte Stelle gesteuert wurde.

Gemeinsam mit der Feuerwehr St. Wolfgang und der Wasserrettung Mondsee wurden Hebeballone am Boot angebracht um dieses sicher über den See nach St. Gilgen schleppen zu können. Ein Abpumpen des eingedrungenen Wassers war unmittelbar am Einsatzort nicht möglich, da Betriebsmittel wie Öl in den Seehätten gelangen können. Gegen 21 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.