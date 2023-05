Wasserrettung schlägt Alarm: Eltern können sich Schwimmkurse für ihre Kinder nicht mehr leisten

Seit vielen Jahren gab es für die Schwimm-Intensivkurse der Wasserrettung keine Warteliste mehr. Daran soll auch die Teuerung schuld sein. Hinzu kommt nach wie vor das Platzproblem.

Früher waren die Schwimm-Intensivkure der Salzburger Wasserrettung für Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter binnen kürzester Zeit ausgebucht. "Es gab oft lange Wartelisten, wir mussten viele Eltern vertrösten beziehungsweise leider absagen", sagt Cornelia Plank von der Salzburger Wasserrettung.

Mehr Schwimmkurse konnte ihr Verein zu dieser Zeit nicht anbieten. "Uns fehlten die Schwimmflächen in der Stadt", erklärt sie. In der Coronapandemie seien laut Plank zudem zahlreiche Kurse ausgefallen, da habe man dann viele Kinder nicht mehr erreicht.

Grundkurs reicht für gutes Schwimmen nicht aus

Ende des vergangenen Jahres habe es aber zum ersten Mal seit vielen Jahren keine Wartelisten mehr gegeben. "Zwar gibt es jetzt einen Gratis-Grundkurs für die Schüler der 2. Klasse Volksschule, aber das ist aus meiner Sicht viel zu wenig, um das Schwimmen wirklich zu beherrschen und in Gefahrensituationen richtig zu reagieren", sagt die Jugendleiterin bei der Wasserrettung und Lehrerin in der Mittelschule Lehen.

Wie wichtig gutes Schwimmen ist, zeigt auch die Statistik des österreichischen Bundesministeriums für Gesundheit. Das Ertrinken zählt bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr zu den häufigsten tödlichen Unfällen.

Intensivkurse kosten rund 120 Euro

Plank vermutet auch, dass die Teuerung eine Rolle spielt. Beim Intensivkurs der Wasserrettung für Vier- bis Sechsjährige kostet eine Stunde rund 15 Euro. Bei sechs bis acht Einheiten, die bei den Intensivkursen benötigt werden, sind das 100 bis 120 Euro. Sämtliche Schwimmtrainer der Wasserrettung arbeiten ehrenamtlich.

Gemeinderat Kay-Michael Dankl von der KPÖ vermutet ebenfalls, dass die steigenden Kosten ein Grund sein könnten, dass die Nachfrage nach diesen Kursen zurückgeht. "Ich habe mit zwei Familien in Lehen gesprochen, die froh sind, dass sie mit ihren finanziellen Mitteln über die Runden kommen. Beide Familien haben mehrere Kinder im Volksschulalter und müssten mehrere Hundert Euro für den Schwimmkurs bezahlen, was sich derzeit nicht ausgeht." Geht es nach ihm, soll die Stadt den betroffenen Familien unbürokratisch Schwimm-Gutscheine im Wert von 100 Euro zur Verfügung stellen.

Vizebürgermeister Auinger sieht keinen Handlungsbedarf

Der für das Ressort zuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), der den kostenlosen Schwimmkurs auf Schiene gebracht hat, sieht keinen Nachbesserungsbedarf: "Salzburg ist die einzige Landeshauptstadt in Österreich, die einen Schwimmkurs für Volksschüler mit sieben Einheiten anbietet. Das kostet uns im Jahr 100.000 Euro." Die Stadt könne daher keine weiteren Kurse finanzieren oder unterstützen.

Ein Problem, das ihn aber nach wie vor beschäftigt, ist die chronische Platznot für die Schwimmvereine in Salzburgs Bädern. Das 2013 errichtete AYA-Hallenbad an der Alpenstraße hat sechs Bahnen. Mit dem 2019 eröffneten Paracelsusbad kamen vier Bahnen dazu. Im alten Paracelsusbad waren es allerdings noch sechs Bahnen. Zum Vergleich: Salzburg hat bei 155.000 Einwohnern und einem großen Speckgürtel nur zehn Hallenbad-Bahnen. Linz ist ähnlich groß, hat aber mit 23 Bahnen mehr als doppelt so viele wie Salzburg.

Nur öffentliche Vereine dürfen Schwimmbäder benutzen

Das ärgert auch Brigitte Pölzl vom Maxglaner Schwimmverein Bambini. "Salzburg hat nicht nur zu wenig Bahnen, als privater Schwimmverein dürfen wir sie gar nicht nützen. Als Begründung wir uns stets genannt, dass nur die öffentlichen Vereine Anspruch darauf hätten, selbst wenn wir dafür zahlen würden", sagt die Schwimmlehrerin, die nach Bergheim und ins Aqua Salza in Golling ausweichen muss. Auch sie bietet Intensivkurse an. "Im Sommer ist es wieder so weit. Ich hoffe schon , dass die Eltern Prioritäten setzen, denn diese Schwimmkurse in der Volksschule reichen nicht aus."

Ein weiteres Schwimmbad soll kommen

Derweilen gibt Vizebürgermeister Auinger das Versprechen, dass er ein weiteres Bad bauen würde, sollte er kommendes Jahr zum Bürgermeister gewählt werden. Auf einen Standort dafür wolle er sich derzeit noch nicht festlegen. "Wir schauen uns aber schon um, wo es passen könnte." Zudem stehe derzeit die Sanierung der Trainingshalle in der Eisarena auf dem Programm. Das habe oberste Priorität.