Wasserrohrbruch in Salzburg-Nonntal sorgte für Probleme

Zu einem offenbar massiven Wasserrohrbruch kam es Donnerstagnachmittag um zirka 14 Uhr in der Stadt Salzburg im Bereich Fürstenallee/Ecke Nonntaler Hauptstraße.

Ersten Informationen zufolge sollen eine sogenannte "250er-" und eine "80er"- Wasserleitung gebrochen sein. Wassermassen sind laut Zeugen großflächig über den Kreuzungsbereich ausgetreten. In der Kreuzung hatte sich durch den Druck die Farbahn gehoben und gleichzeitig durch Unterspülung abgesenkt. Der Defekt betraf laut Salzburg AG die Hauptwasserleitung auf Höhe Nonntaler Hauptstraße 40. Mit einer vollständigen Schadensbehebung bzw. mit dem Ende der Reparaturarbeiten wurde erst am späten Abend bzw. in der Nacht auf Freitag gerechnet.

Die Fürstenallee ist bis auf weiteres zwischen der Nonntaler Hauptstraße und der Sinnhubstraße gesperrt. Etliche Häuser bzw. deren Bewohner waren vorerst ohne Wasser. Lokale Ausweichmöglichkeiten für den Verkehr sind vorhanden, die Öffis sind von der Sperre nicht betroffen.