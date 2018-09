Wasserschaden: 75 Kinder in Salzburg müssen umsiedeln

Im Bewegungsraum des Kindergartens Scherzhausen in Salzburg-Lehen ist ein massiver Wasserschaden aufgetreten. Der Grund: Offenbar war beim Umbau ein Wasserrohr angebohrt worden. Die 75 Kindergartenkinder schlüpfen jetzt vorübergehend im Kindergarten in der Laufenstraße in Liefering unter.

SN/Stefanie Schenker Amtsleiterin Jutta Kodat: „Wir sind dabei, das gesamte Schadensausmaß zu erheben.“