Wasserstoffbus im Linienbetrieb in Hallein getestet

Der Verkehrsverbund testet alternative Antriebsformen. Rund 400 Kilometer beträgt die Reichweite mit einem Wasserstoffbus. Allerdings gibt es noch keine einzige Tankstelle dafür in Salzburg.

Der Salzburger Verkehrsverbund testet derzeit im Nahverkehr alternative Antriebsformen. Gemeinsam mit dem Land, Bushersteller Solaris und Postbus Salzburg wurde Anfang August ein zwölf Meter langer Wasserstoffbus auf der Linie 41 in Hallein im Echtbetrieb getestet. "Das Fahrzeug war im Linienbetrieb integriert, somit konnten auch bereits Fahrgäste mit dem Bus mitfahren. Wir wollen alle möglichen, emissionsfreien Antriebssysteme intensiv prüfen. Durch den Einsatz im Echtbetrieb konnten wir das Fahrzeug im Stadtverkehr in Hallein und auch auf steileren Strecken auf den Dürrnberg testen. So konnten wir äußerst positive Erfahrungen für Zukunftsprojekte sammeln und einen Überblick über die Tagesreichweite bekommen", sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.

In 15 Minuten vollgetankt - sofern es eine Tankstelle gibt

Die Vorzüge von Wasserstoff als Energieträger seien unbestritten. Der Bus fährt mit einem Elektromotor und wird mit Wasserstoff betankt. In der im Fahrzeug verbauten Brennstoffzelle erfolgt durch Sauerstoffzufuhr eine chemische Reaktion, bei der Energie erzeugt wird. Ein wesentlicher Unterschied zu batteriebetriebenen Bussen ist, dass die Stromerzeugung direkt im Fahrzeug passiert. Die Reichweite eines wasserstoffbetriebenen Busses beträgt rund 400 Kilometer pro Tankfüllung. Das Betanken eines Busses mit Wasserstoff sei in rund 15 Minuten (für 30 bis 35 kg Wasserstoff) abgeschlossen. Der Bus könne im Sommer und Winter eingesetzt werden. Das große Manko: Im Bundesland Salzburg gibt es noch keine einzige Wasserstofftankstelle. Deshalb habe man den Bus nur für einen Umlauf von 400 Kilometern einsetzen können. Bisher gebe es in Österreich nur fünf Wasserstofftankstellen: In Innsbruck, Graz, Asten und zwei Mal in Wien.



Erste Ausschreibungen laufen

"Wir konnten bereits in vergangenen Testprojekten wichtige Erfahrungen mit Zukunftstechnologien sammeln, deshalb haben wir uns entschieden erste Ausschreibungen von Leistungspaketen mit einer alternativen Antriebsform auszuschreiben. Die ersten Pakete wurden im Juli 2022 im Flachgau Süd ausgeschrieben", sagt Johannes Gfrerer, Geschäftsführer der Salzburger Verkehrsverbund GmbH.