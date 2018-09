Wasserversorgung: Damit es nie mehr zum Stillstand kommt

Im Februar 1989 gab es in St. Margarethen plötzlich kein Wasser mehr. Durch laufende Sanierungen und Erweiterungen ist man jetzt für die Zukunft gerüstet. Rund 80.000 Euro wurden aktuell investiert.

Schlimmer hätte der Start für Johann Stolzlechner wohl nicht sein können: "Im Jänner 1989 wurde ich zum Obmann gewählt. Im Feber brach die Wasserversorgung zusammen. Durch meine guten Beziehung zur Wassergenossenschaft St. Martin errichteten wir damals bei minus 20 Grad eine Notversorgung vom Golfplatz nach St. Margarethen." Danach wurden neue Quellen gefasst, das Leitungsnetz erneuert und Hochbehälter errichtet. Durch die Bautätigkeit in den 60er- und 70er-Jahren kam es zum Kollaps. Wasserleitungen waren eingefroren, Quellschüttungen gering, Wasseraustritte im Leitungsnetz und auch die Nichtberücksichtigung des steigenden Fremdenverkehrs und vermehrte Bautätigkeit waren die Ursachen.

In den letzten 30 Jahren wurden die Rohrleitungen erneuert, neue Quellen gefasst, Hochbehälter errichtet und bestehende Quellfassungen saniert. Durch die seinerzeitigen händischen Quellfassungen ließen die Schüttungen nach. Wasser drang oberflächlich im Bereich der Quellfassungen aus und gelangte nicht mehr zu den Sammelschächten. Heuer wurden die "Tafernerquellen 5 und 6" saniert. Die Quellen bestehen aus sechs kleinen Quellaustritten. Vier davon wurden 1992 neu gefasst.

Die Quellen wurden 1938 gefasst und während des 2. Weltkrieges ins Tal geleitet. Alle sechs Quellen schütten nun wieder die Wassermenge aus, die damals gemessen wurde (ca. 1,5 l/s). Auch die Sammelschächte wurden erneuert. Die Firma Ritzer fertigte zeitgemäße Nirostaschächte nach Maß an. Auch die Eisen- und Steingutleitungen wurden durch neue Kunststoffleitungen ersetzt. Das Bassin im Talbereich wurde 2012 erneuert. Quellfassungsarbeiten und Leitungsverlegungsarbeiten wurden von der Firma Hönegger durchgeführt.

Die WG ST. Margarethen wurde vor dem 2. Weltkrieg gegründet. Anfangs wurden die landwirtschaftlichen Gebäude mit Wasser versorgt. Hierzu musste auch das Wasserleitungsnetz vom Ort nach Oberbayrdorf, Triegen und Unterbayrdorf verlegt werden. Im Zuge der Kanalisierung in den 90er-Jahren wurden die Leitungen durch Kunststoffleitungen ersetzt. Die Wasseranlagen bestehen derzeit aus zwölf Quellen im Bereich Aineck und Grainwald, vier Hochbehältern, die den Tagesverbrauch decken, rund zehn Kilometer Leitungsnetz von den Quellen ins Tal und rund 8 km Leitungen im Ortsnetz. Im Ortsteil Staig gibt es eine eigene Genossenschaft.

1969 wurde die WG Pichlern gegründet. Von der Wasserbehörde bekam Pichlern ein Wasserbezugsrecht von 0,25 l/s von der Tafernerquelle eingeräumt. 1999 folgte die Eingliederung in die WG St. Margarethen. Bei allen Bassins befinden sich heute elektronische Wasserzähler. Der Wasserverbrauch kann per Computer abgelesen und kontrolliert werden. "Wir haben zwei bestens ausgebildete Wassermeister, die die Anlagen überwachen." Jedes Objekt hat einen Wasserzähler. Somit kann jeder Wasseraustritt wahrgenommen und behoben werden. Von der Wassergenossenschaft werden 250 Objekte mit Trink-, Nutz- und Löschwasser versorgt. Der normale Wasserverbrauch liegt bei rund 160 m33 pro Tag. In der Hauptsaison sind es 220 m33. "Die Schüttungsmenge aller Quellen beträgt im März 650 m33 pro Tag. Damit haben wir eine Wasserreserve von zwei Dritteln. Sollte die Hotelanlage errichtet werden, so wurde für diese ein Verbrauch von 120 m33 berechnet und von uns eine Versorgung zugesichert. Die restliche Reserve bleibt für die Ortsentwicklung", sagt der 70-Jährige. Das Wasser wird zwei Mal pro Jahr chemisch und bakteriologisch untersucht. "Alle Befunde zeigen beste Trinkwasserqualität."

Quelle: SN