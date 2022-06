Wasserversorgung in Straßwalchen für Jahrzehnte gesichert

Mit einem neuen Hochbehälter hat die Wassergenossenschaft Straßwalchen die Kapazität im Bereich Markt auf 800.000 Liter verdoppelt.

Trinkwasser ist ein kostbares Gut. Dafür, dass es in bester Qualität bei den Verbrauchern ankommt, sorgt in Straßwalchen die örtliche Wassergenossenschaft, die 1937 gegründet wurde. In der technischen Entwicklung hat sich in den vergangen Jahrzehnten viel getan. Jüngste Errungenschaft in Straßwalchen ist der neue Hochbehälter Markt im Betriebszentrum in der Roiderstraße 16.

"Der alte Behälter wurde 1968 aus Beton errichtet und war verfliest. Beim neuen haben wir uns aus hygienischen Gründen für Edelstahl entschieden und er fasst mit ...