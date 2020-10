Watlow freut sich über Millionenauftrag von Infineon

Der Heiztechnik-Spezialist im Kuchler Brennhoflehen versorgt den Halbleiter-Hersteller Infineon mit Beheizungssystemen für eine neue Chipfabrik.

Watlow Plasmatech in Kuchl gehört der global agierenden Watlow Electric Manufacturing Company. Derzeit hat der Standort im Kuchler Brennhoflehen 20 Mitarbeiter und will in Zukunft weiter wachsen. Dieses Wachstum soll nun auch ein Großauftrag des Halbleiterunternehmens Infineon in Villach gewährleisten: Im Rahmen des siebenstelligen Auftragsvolumens liefert und installiert Watlow Beheizungssysteme für die Fertigungsanlagen in der neuen 300-mm-Chipfabrik in Villach. Erst kürzlich wurden die Verträge unterschrieben.

"Es war eine großartige Teamleistung von Mitarbeitern aus den USA, Deutschland, Großbritannien und Österreich, dass wir uns in der internationalen Ausschreibung durchsetzen konnten. Dieser Erfolg stellt einen Meilenstein für die weitere Entwicklung von Watlow in Europa dar", freut sich Standortleiter Martin Wallinger.

Das Projekt läuft über drei bis fünf Jahre

Lieferung und Installation der Anlagen starten mit Anfang 2021, das gesamte Projekt wird drei bis fünf Jahre dauern. Es handelt sich dabei um Rohrbeheizungssysteme, die aus den USA angeliefert werden. Watlow in Kuchl ist Vertragspartner von Infineon und koordiniert hauptsächlich die Abwicklung des Projekts. Auch der lokale Support soll von Kuchl und dem Sales Office in Deutschland zur Verfügung gestellt werden.

Weltweit beschäftigt Watlow ca. 2200 Mitarbeiter, das Hauptquartier befindet sich in St. Louis in den USA. In Kuchl befindet sich ein Forschungs- und Entwicklungscenter und das europäische Hauptquartier. Zudem wird hier ein Teil des "Fluent In-Line Heaters" gefertigt, der bereits mit diversen Preisen ausgezeichnet wurde: Watlow zufolge kann dieser leistungsfähige Heizer dank einer speziellen Beschichtungstechnologie 90 Prozent leichter und kleiner gebaut werden als herkömmlich gewickelte Heizleiterdrähte, wie man sie von Waschmaschinen oder Geschirrspülern kennt.