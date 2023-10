Watzmann-Ostwand: Bergsteiger stürzt 80 Meter in die Tiefe

Ein 42-jähriger tschechischer Staatsangehöriger ist am Freitagabend in der Watzmann-Ostwand tödlich abgestürzt.

Wie die Polizeiinspektion Berchtesgaden berichtet, waren der Mann und sein Begleiter am Vormittag in die Wand gestiegen. Auf rund 1900 Höhenmetern sollen sich die beiden verstiegen haben - zu diesem Zeitpunkt am Seil gesichert, jedoch ohne Zwischensicherungen gesetzt zu haben. Als sie sich wieder auf dem richtigen Weg wähnten, stürzte der Vorsteiger aus unbekannten Gründen ab. Sein Begleiter legte geistesgegenwärtig das Seil um einen Felskopf. Damit verhinderte er einen kompletten Seilschaftsabsturz und konnte seinen Vorsteiger, der mind. 60 - 80 m in steilem Felsgelände abgestürzt war, so noch halten. Dieser zog sich jedoch schwerste Kopfverletzungen zu, die letztendlich tödlich waren.

Der Begleiter setzte einen Notruf ab. Der Rettungshubschrauber Christoph 14 flog einen Bergwachtmann noch zur Unfallstelle, musste der Rettungshubschrauber jedoch bald wieder abrücken. Die Berchtesgadener Bergwacht half sich mit einem nachtflugtauglichen österreichischen Rettungshubschrauber, RK1 aus, wie die Polizeiinspektion berichtet. Dessen Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod vor Ort feststellen.

Die Bergung des abgestürzten konnte erst am Samstagmorgen vollzogen waren. Der Begleiter wurde durch das Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut. Zum genauen Unfallhergang laufen Ermittlungen der PI Berchtesgaden.