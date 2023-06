WC-Anlage am Hauptbahnhof Salzburg muss saniert werden

Wie lange die Arbeiten dauern, ist noch nicht abschätzbar. Am Bahnhofsvorplatz wurden WC-Container aufgestellt.

Reisende, die sich am Salzburger Hauptbahnhof in den öffentlichen ToilettenErleichterung verschaffen wollen, stehen seit Donnerstag vor einer Absperrung und dem Hinweis "Defekt". Ungeachtet der gedruckten Information, dass die Anlage auf Grund von Sanierungsarbeiten bis auf weiteres gesperrt ist und eine provisorische WC-Anlage am Bahnhofsvorplatz zur Verfügung steht, marschieren viele Reisende in den Gang, der von der Bahnhofshalle zu den Toiletten führt.

Vergeblich trat den Weg beim SN-Lokalaugenschein am Donnerstagnachmittag gestützt auf einen Gehstock auch eine 85-jährige Salzburgerin an. ...