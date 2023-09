Gastronom Klaus Löffelberger (57) übergibt das Lemonchilli an einen Nachfolger. Sich selbst verordnet er eine Auszeit.

Klaus Löffelberger sperrt das Lemonchilli am Samstag ein letztes Mal auf.

Die Entscheidung ist ihm nicht leichtgefallen, "es ist ja doch mein Baby", sagt Klaus Löffelberger. Aber jetzt gibt er das vor 25 Jahren eröffnete Lemonchilli in neue Hände. Am Samstag wird er das Lokal in Salzburg-Nonntal ein letztes Mal als ...