Wegen des Geldes sollte niemand Bürgermeister sein

Auf die nackten Zahlen heruntergebrochen, sind die Bürgermeistergehälter sicher nicht schlecht. Zwischen 5120 Euro und 9175 Euro brutto, das können sich viele Menschen, die ebenfalls täglich hart arbeiten, nur wünschen. Fest steht aber auch: Bürgermeister ist man sieben Tage die Woche, und das fast rund um die Uhr. Nahe an den Menschen zu sein, bedeutet auch, nahe am Unmut der Menschen zu sein. Und wer haftet schon gerne mit dem Privatvermögen für Versäumnisse, die man nicht selbst begangen hat? Bürgermeisterpension? Fehlanzeige. Abfertigung? Ebenfalls. Karenzanspruch? Njet. Begleitumstände wie diese sind es wohl in erster Linie, die die Suche nach Bürgermeisterkandidaten immer schwieriger macht.

Eine volle Inflationsabgeltung wäre deshalb kein Skandal. Am Hungertuch nagen die Ortschefs aber natürlich nicht. Wegen des Geldes sollte ohnehin niemand dieses Amt anstreben. Bürgermeister zu sein, braucht eine gehörige Portion Idealismus, Mut und eine dicke Haut.