Wegen nächtlicher Unwetter: Fest der Volkskulturen in Großgmain abgesagt

Die Goldhaubenfrauen bringen die vielen vorbereiteten Kuchen nun ab 15 Uhr beim Kulturzentrum Lainerhof beim Kommunalfriedhof in der Stadt Salzburg an den Mann und die Frau. Das Freilichtmuseum selbst hat am Sonntag bis 18 Uhr geöffnet.

SN/salzburger volkskultur Das für Sonntag im Freilichtmuseum geplante Fest der Volkskulturen wurde abgesagt.