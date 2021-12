Wegen neuer Coronafälle: "Knapp vor OP-Beginn musste ich gehen"

Der 74-jährige Peter Skarke hatte nur noch rund eine Stunde bis zu seiner Nierenoperation. Neue Covid-19-Fälle benötigten aber plötzlich Intensivpflege.

Während die Infektionszahlen in dieser Woche bereits wieder deutlich sinken, spitzt sich die Situation in Salzburgs Spitälern weiter zu. Der 74-jährige Peter Skarke aus Bad Hofgastein hat am Mittwoch auf bittere Art und Weise erfahren, wie sehr dadurch auch Patienten betroffen sind, die nicht wegen Covid-19 ins Spital müssen.

Skarke sollte im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder eine acht Zentimeter große Zyste an der Niere entfernt werden. Unklar ist derzeit noch, ob sie bösartig ist oder nicht. Der Bad ...