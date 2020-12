Weihnachten auf der Skipiste: Eine schöne Bescherung

Am 24. Dezember dürfen die Skigebiete wieder öffnen, Hotellerie und Gastronomie bleiben allerdings weiterhin geschlossen.

Von Weihnachten bis zu den Heiligen Drei Königen: Absolute touristische Hauptsaison, da steppt der Bär in den Wintersportorten. In normalen Jahren zumindest, denn in dieser Saison wird alles ganz anders sein. Zwar dürfen die Skilifte am Heiligen Abend öffnen, allerdings ist das ein Weihnachtsgeschenk, das kaum Freude bereitet. Keine Gastronomie, keine offenen Hotels, d. h., es werden nur Tagesgäste aus der näheren Umgebung bzw. Einheimische auf den halb leeren Pisten unterwegs sein. Da stört wenigstens die Kapazitätsbeschränkung von 50 Prozent in den Gondel- und Kabinenbahnen kaum.

Die Gastronomie und Hotellerie soll ab dem 7. Jänner 2021 wieder öffnen können. Der Lockdown-Umsatzersatz wurde verlängert und liegt bei 50 Prozent für den Dezember. Auch die November-Kurzarbeit wird für Dezember verlängert. Normalerweise wird in den Wintersportorten um Weihnachten/Neujahr das große Geschäft gemacht. Heuer hätte die Saison schon mit Samstag, 19. Dezember, sehr viel Fahrt aufgenommen.

Dazu Thomas Wirnsperger, der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Großarltal: "Da beginnt für viele schon der Urlaub, 80 Prozent Auslastung bis zu den Weihnachtsfeiertagen hin wären schon drin gewesen. Ab 26. Dezember hätten wir dann Vollauslastung gehabt."

Umsatzverluste lassen sich nicht aufholen

Daraus wird leider nichts, stattdessen mussten die Großarler Hoteliers ihren Gästen absagen. "Viele - speziell die Stammgäste - leiden mit uns und teilen uns mit, wie leid ihnen die ganze Situation tut", so Wirnsperger. Oft wollen die Gäste nicht einmal ihre Anzahlungen zurück, sondern buchen auf einen späteren Zeitpunkt in dieser Wintersaison oder gar schon auf Weihnachten/ Neujahr 2021/22 um.

Die Umsatzverluste durch die jetzigen Schließungen lassen sich in dieser Wintersaison keinesfalls mehr aufholen, gerade auch, weil in der Zeit bis 6. Jänner sehr gute Zimmerpreise erzielt werden können und die Gäste in dieser Zeit gut und viel konsumieren. Erschwerend kommt hinzu, dass der Tourismus im Großarltal schon durch die Absage des Bergadvents empfindlich getroffen wurde und wird.

Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung: So hat die Sommersaison gezeigt, dass sich der Tourismus sehr rasch wieder erholen kann. Anfänglichen Befürchtungen zum Trotz, ist der Sommertourismus auch in diesem Jahr im Großarltal prächtig gelaufen.

Das trifft auch für Filzmoos zu. Dort wäre Alexandra Reiter vom Hotel Neubergerhof bereit gewesen, ihr Gäste zu empfangen: "Gerade über Weihnachten und Silvester haben wir viele Stammgäste, alles läuft sehr familiär ab. Wir waren recht zuversichtlich, was die Saison betrifft, wir haben umfangreiche Covid-Schutzmaßnahmen geplant", berichtet sie. Die Buchungslage sei vorerst recht gut gewesen. Das Hotel beherbergt hauptsächlich deutsche Gäste. Diese wären nun sowohl von deutscher als auch von österreichischer Seite aus von zehntägigen Quarantänebestimmungen betroffen gewesen. So kann Tourismus nicht funktionieren.

Unheitliches Bild im vermeintlich vereinigten Europa

Alles wird nun davon abhängen, wie sich die Covid-Zahlen entwickeln und welche Schlüsse und Maßnahmen daraus abgeleitet werden. Hier nur auf Österreich bzw. auf die Maßnahmen der Regierung zu schauen, wäre viel zu kurz gegriffen.

Derzeit bietet das vermeintlich vereinigte Europa ein uneinheitliches Bild: Gegenseitige Reisebeschränkungen, Quarantänebestimmungen, Regeln, die sich ständig ändern, ... sind Gift für die Branche und dämpfen die Reiselust gewaltig.