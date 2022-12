Weihnachten ohne Konsumschlacht: Wieso Geschenke kaufen, wenn wir sie selber machen können?

Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammenhat, kann auch selbst kreativ werden. In Salzburg gibt es Geschäfte und Werkstätten, in denen das passende Material erworben werden kann und Räumlichkeiten bzw. Werkzeuge zum Basteln genutzt werden können.

Schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Wieso nicht einfach einmal kreativ werden und etwas selber machen? Oft fehlt es aber an den Ideen, am Material oder am Werkzeug. In Salzburg gibt es dafür Werkstätten und Geschäfte, die das Selbstgestalten erleichtern. "Selbst gemachte Geschenke sind persönlicher und individuell. Jedes Geschenk gibt es nur ein Mal. Es ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, dass ich mich da hingesetzt habe und was gebastelt habe", sagt Claudia Seltsam, die Inhaberin von Selfmade.

Selfmade-Bastelzentrum & ...