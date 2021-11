Weihnachten rückt näher: Heute wird der Baum geliefert

Berufsfeuerwehr rückt mit einem Spezialkran aus, um die Fichte für den Christkindlmarkt in der Stadt Salzburg abzuholen.

Am Wochenende starteten am Dom- und Residenzplatz die Aufbauarbeiten für den Salzburger Christkindlmarkt. Die knapp 100 Christkindlmarkthütten werden in den kommenden Tagen dekoriert. Außerdem müssen 14 Kilometer Elektrokabel, drei Kilometer Lichterketten und zwei Kilometer Stahlseile für den Sternenhimmel verlegt werden.

Eröffnet wird der Christkindlmarkt am 18. November - für Besucher, die etwas kaufen oder konsumieren wollen, gilt die 2-G-Regel. Bereits am Montag wird der Baum geliefert, der vor der Alten Residenz stehen wird. Er kommt heuer aus der ...