Weihnachtliches Liedgut als "Take-away" in Bad Vigaun

Klassische Advent- und Weihnachtslieder kann man sich seit Kurzem auf dem Vigauner Dorfplatz vom Baum "herunterpflücken".

Die Aktion "WeihnachtsLiederBäume" des Salzburger Volksliedwerks wurde, wie so vieles momentan, aus der Not des Corona-Lockdowns geboren. Seit jeher will das Volksliedwerk das Singen in den Familien fördern, daher wurden im Advent 2019 Singstunden für Advent- und Weihnachtslieder angeboten und es konnte in der"Liederfundgrube" nach Noten und Texten gestöbert werden. Als dies 2020 coronabedingt nicht möglich war, überlegte man sich den WeihnachtsLiederBaum: Nadelbäume auf diversen Plätzen in der Stadt Salzburg, geschmückt mit wetterfesten Liedblättern gängiger Advent- und Weihnachtslieder, die sich ...