Weihnachtsandacht: Wo heuer unter freiem Himmel gefeiert wird

30 Freiwillige halten heuer im Lammertal bei Wegkreuzen und Kapellen kleine Weihnachtsandachten für ihre jeweiligen Ortsteile ab.

Die Christmette ist für viele Menschen ein Fixpunkt - auch wenn sie sonst nicht so regelmäßig den Gottesdienst besuchen. Die Kirchen sind traditionell bis zum letzten Platz gefüllt. In Zeiten von Corona wollen daher viele Pfarren den Andrang entzerren.

Im Pfarrverband Lammertal, in Abtenau und Annaberg-Lungötz, gibt es heuer um 15 Uhr viele kleine Weihnachtsandachten. 30 Freiwillige haben sich bereit erklärt, diese zu leiten. "Die Leute aus der Nachbarschaft können zusammenkommen, miteinander das Weihnachtsevangelium lesen und beten", beschreibt Pfarrverbandsleiter Pater Virgil Steindlmüller. Stattfinden werden die Andachten an den vielen kleinen Marterln und Wegkapellen, die im Lammertal "Gmais" genannt werden. 21 Standorte gibt es in Abtenau, darunter auch die Kirchen in Voglau, Weitenau und am Radochsberg. In Annaberg gibt es neun Standorte. Die Liste der Gmais ist auf der Homepage des Pfarrverbands Lammertal (www.pfarrverband-lammertal.at) zu finden. Im Abtenauer Ortsteil Wallingwinkl leitet Unterwallingbäuerin Maria Wallinger die Weihnachtsandacht, ein Ziehharmonikaspieler wird diese musikalisch umrahmen. Bei manchen Gmais zeigen Kinder ein Hirten- oder Krippenspiel.

Auch die Gottesdienste am 24. Dezember wurden entzerrt. "In Annaberg beginnen wir mit der Rorate, heuer wird es zwei geben, um 5.30 und 7 Uhr. Ein Willkommensdienst achtet auf die Abstände", sagt Steindlmüller. Für die Christmette in Abtenau um 18 Uhr braucht man Zählkarten, die in der Sakristei sowie in der Pfarrkanzlei erhältlich sind. Die Mette um 23 Uhr ist frei zugänglich. Pater Steindlmüller sagt: "Weihnachten ist ein Hoffnungsfest. Das Leben und nicht die Krise hat das letzte Wort."