Weihnachtsbote vor dem Schloss Mirabell kommt aus Kuchl

19 Meter hoch, fünfzig Jahre alt und drei Tonnen schwer ist die Fichte aus Kuchl, die heuer den Mirabellplatz ziert. Am Dienstag rückten Stadtgärtner und Berufsfeuerwehr gemeinsam aus, um den vom "Doserbauer" (Familie Neureiter) gespendeten Baum abzuholen. Feierlich illuminiert wird die dann mit 600 LED-Lampen geschmückte Fichte am 23. November um 18 Uhr - wenn auch der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss eröffnet wird. Er wartet bis 24. Dezember mit einem breiten Angebot an weihnachtlichen Spezialitäten auf (Sonntag bis Donnerstag: 10 - 20 Uhr, Freitag und Samstag: 10 - 21 Uhr, 24. Dezember: 10 bis 15 Uhr). Auch hier wird gelten: Durchflanieren ohne Nachweis möglich, bei Konsumation gilt die 2G-Regel (geimpft/genesen).