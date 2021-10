Weihnachtsmärkte: Der Ruf nach lockeren Regeln bleibt ungehört

In Bayern dürfen Weihnachtsmärkte ohne Beschränkungen stattfinden.Touristiker in Salzburg müssen jedoch noch warten, ob ihre Konzepte genehmigt werden.

"Es ist Feuer am Dach, und zwar gewaltig." Mit diesen Worten skizzierte Tourismusdirektor Hans Wieser in St. Wolfgang die ungewisse Situation, ob die Weihnachts- und Adventmärkte in Bälde in gewohnter Weise abgehalten werden können. "Wir haben gemeinsam mit Linz ein Konzept erstellt, das mittlerweile von 19 Adventveranstaltern von Vorarlberg bis Salzburg und Wien für gut befunden und unterschrieben worden ist. Dieses hat auch Tourismusministerin Köstinger für gut befunden und an den Gesundheitsminister mit ihrer Empfehlung weitergeleitet. Die Krux dabei ist, ...