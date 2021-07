Weihnachtspackerl kam nach acht Monaten retour

Verena Brügglers Weihnachtspackerl erreichte ihre Enkerl in Kassel nie. Als sie es beschädigt zurückbekam, musste sie noch Extra-Gebühr zahlen.

Verena Brüggler ging extra schon am 9. Dezember 2020 auf ihr Postamt in Salzburg-Lehen. Denn ihr Packerl sollte rechtzeitig zu Weihnachten in Kassel ankommen, wie die 82-Jährige betont: "Ich habe dort drei Enkelkinder. Ihnen und ihren Partnern habe ich Geschenke geschickt. In Summe waren in der Schachtel sechs Packerl drin." Die schön verpackte Schachtel habe zwei Kilogramm gewogen: "Für das Porto habe ich über 13 Euro gezahlt", erinnert sie sich.

Nach 14 Tagen habe sie aber ihre Tochter ...