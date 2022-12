Weihnachtsschießen auf der Festung Hohensalzburg: Ein lautstarker Gruß an das Christkind

Am Samstag, 24. Dezember fand traditionell das "Christkindlanschießen"der Festungs-Prangerstutzen-Schützen in Salzburg statt. Hier gibt es die Bilder zum Durchklicken.

Lautstark startete Salzburg am Samstag in eine besinnliche Zeit. Die Schützen luden wieder zum traditionellen Weihnachtsschießen auf die Kuenburgbastei auf der Festung Hohensalzburg. Neben dem Stadtschützenkommandanten Gottfried Grömer war auch der Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) vor Ort. "Eine Tradition wie das Christkindlanschießen, die so eindrucksvoll und lautstark ihre Freude über ein Ereignis ausdrückt, gibt es nur selten wo", teilt Haslauer in einer Aussendung am Samstag mit. "Darum bin ich umso stolzer darauf, dass wir hier in Salzburg diese besondere Zeit im Jahr auf solch spektakuläre Art und Weise einläuten - damit es danach ruhig und besinnlich werden kann."