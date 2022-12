Weihnachtsstau auf den Straßen: Auch nach den Feiertagen geht es rund

Das kommende Wochenende bringt nicht nur die Weihnachtsfeiertage, sondern auch Staus und große Verzögerungen. Was ist in Salzburg zu erwarten?

Grund dafür sind nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten im Wesentlichen der "Aufbruch in die Weihnachtsferien", "Last-Minute-Shopping" und das "Einlösen" der Weihnachtsgeschenke.

Den Samstag (24. 12.) werden viele noch für das Last-Minute-Shopping von fehlenden Weihnachtsgeschenken oder den Lebensmittel-Einkauf für die Feiertage nutzen. Sehr viele davon werden mit dem eigenen Fahrzeug in Richtung Einkaufsstraßen und Einkaufszentren. Die Verkehrsauswirkungen werden ähnlich wie schon an den Adventsamstagen.

Auf den Hauptstaustrecken, wie der Inntalautobahn (A12) im Raum Innsbruck, der Ostautobahn (A4), bei Parndorf, der Südautobahn (A2) im Bezirk Mödling und bei Graz oder auf der Westautobahn (A1) rund um Linz und Salzburg wird es zum Teil nur sehr langsam vorangehen. Viel Geduld und gute Nerven werden auch rund um die Innenstädte und Einkaufsstraßen in den Landeshauptstädten von Eisenstadt bis Bregenz gefragt sein.

Auch wenn im Jahr 2022 die Weihnachtsgeschenke in der Regel vermutlich kleiner ausfallen als in den letzten Jahren, werden laut einer Umfrage von Deloitte 33 Prozent davon Gutscheine verschenken und 25 Prozent Bargeld. Viele der Beschenkten werden ihre Geschenkgutscheine gleich zur erstmöglichen Gelegenheit einlösen.

Das wiederum wird nach Einschätzungen am Dienstag (27. 12.) zu einem ähnlich großen Andrang auf die Einkaufsstraßen und Shopping-Center wie am 24. Dezember führen.

Aufbruch in die Weihnachtsferien sorgt für Staus

Nicht nur in Österreich starten die Schülerinnen und Schüler am Wochenende in die Weihnachtsferien. Auch in unseren Nachbarstaaten beginnen schulfreie Tage. Eine erste Reisewelle erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten bereits am Freitag und zum Teil schon am Donnerstag, da in einigen deutschen Bundesländer, unter anderem Bayern die Ferien bereits unter der Woche starten und zahlreiche Schülerinnen und Schüler vor dem offiziellen Beginn in die Ferien aufbrechen. Auf der Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg und über die Scheitelstrecke sollten Autofahrer Wartezeiten einplanen.

Der Aufbruch in die Skigebiete sollte mehrheitlich am Dienstag, 27. Dezember erfolgen, da die Feiertage in der Regel für die Familie reserviert sind.