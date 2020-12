Weihnachtswunder für 12-jährigen Buben aus Burkina Faso - dank rascher Hilfe aus Salzburg

Dass ein Bub aus Burkina Faso nach seinem Sturz von einem Baum wieder gehen kann, ist der raschen Hilfe aus Salzburg zu verdanken.

Die bei der Gesundheitstelefonberatung 1450 beschäftigte Diplomkrankenschwester Silke Salzmann-Dichter wusste: Es muss schnell gehandelt werden, sonst wird der Zwölfjährige den Rest seines Lebens als Querschnittsgelähmter verbringen. Also fasste sie sich ein Herz und wurde - mit Keksen auf einem Teller - bei Rotkreuz-Stabschef Herbert Wieser vorstellig. Der nahm sich, obwohl er mitten in den Vorbereitungen für die Gratis-Teststationen steckte, Zeit. Die gebürtige Pinzgauerin aus Saalfelden erzählte ihm von ihrer Zeit in Burkina Faso, wo sie für die Stiftung "Fondation Ravi" ...