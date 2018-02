Weil alle davon profitieren können

Unter dem Motto "Damma wos" treffen sich alle Interessierten zum Stammtisch Frauen*Volksbegehren. Ab 12. Februar startet die Eintragungsphase für die Unterstützungserklärungen.

Zwanzig Jahre nach dem Frauenvolksbegehren 1997 kommt es heuer zur Neuauflage unter dem Titel "Frauen*Volksbegehren 2.0". Denn die Forderungen von damals harren teilweise noch immer ihrer Erfüllung. "Frauen leisten immer noch den Großteil der unbezahlten, pflegerischen Arbeit in den Familien. Das zeugt nach wie vor von mangelnder Wertschätzung - den Frauen und den Tätigkeiten gegenüber", betont Barbara Lea Schubert, Sprecherin der Aktionistas*Gruppe Salzburg.

Den Organisatorinnen des Frauenvolksbegehrens geht es keinesfalls darum, Männer gegen Frauen auszuspielen. "In Summe würden alle davon profitieren, wenn die Ungerechtigkeiten beseitigt würden."

Stellenwert der Erziehungs- und Hausarbeit

Immerhin gebe es heutzutage auch viele Männer, die Betreuungs- und Erziehungspflichten in den Familien übernehmen wollten. "Aber die werden eher ausgelacht als bewundert. Heute zählt nur, was auch bezahlt wird, deshalb brauchen wir einen anderen Blick auf die Wertigkeit", ergänzt sie. Es soll auch nicht so sein, dass Frauen nicht bei ihren Kindern daheim bleiben können, wenn sie das wollten. "Es geht um den monetären Ausgleich. Wenn Frauen ein Gehalt beziehen dafür, dass sie die Erziehungs- und Hausarbeit erledigen, bekommt das gleich einen anderen Stellenwert. Da geht es nicht um Karenzgeld, denn das würde auch ein Mann bekommen." Im übrigen tappen Frauen, besonders nach einer Scheidung, in die Armutsfalle. Für die Pension fehlen Berechnungsgrundlage und Jahre. "Alleinerzieherinnen trifft die vor allem in Salzburg weit auseinander klaffende Einkommens- und Kostenschere besonders hart."

Auch junge Frauen, wie die Studentinnen Theresa Lechner und Elisabeth Vogl, orten nach wie vor Ungleichbehandlung. "Dabei heißt es doch immer, die Gleichstellung ist erreicht, früher war es viel schlimmer. Das stimmt schon, doch die Strukturen benachteiligen Frauen immer noch, die Gleichstellung wird nicht gelebt", so Lechner. Das ist ihrer Kollegin insbesondere ab dem Zeitpunkt aufgefallen, als sie politisch aktiv wurde. "Die Männerbündelei wirkt nach wie vor stark. Oft ist es so, dass Männer gerne Positionen einnehmen, aber die Ausarbeitung überlassen sie den Frauen. Männer gehen anschließend auf ein Bier und schnapsen sich das eine oder andere aus. Wenn ich als Frau dazukomme, verstummen sie. Aber ich will ebenfalls gehört werden", so Vogl.

Die Frauengruppe, die sich Aktionistas* nennt, lädt jeden zweiten Montag ab 18 Uhr in das Sternbräu zum Stammtisch. Die nächsten Treffen sind für 5. und 19. Februar sowie 5. und 19. März geplant. Vom 12. Februar bis 12. März können Unterstützungserklärungen abgegeben werden, auch per Handysignatur. Diese gelten bereits als Unterschrift für das Volksbegehren, das im Juni stattfindet.

Im Unterschied zum Frauenvolksbegehrten vor 20 Jahren, haben die Proponentinnen nun die Schreibweise mit einem * versehen, also Frauen*Volksbegehren. "Das ist uns wichtig, weil wir damit signalisieren, dass alle gemeint sind - nicht nur Männer und Frauen", ergänzt Schubert.

Neun Forderungen des Frauen*Volksbegehren

Selbst bestimmen. Mädchen* und Frauen* sollen frei von Zwängen über ihre Körper und ihre Sexualität bestimmen.

Gewalt verhindern. Jede fünfte Frau* über 15 ist in Österreich von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen,

Schutz gewähren. Flüchtende Mädchen*, Frauen* und LGBTIQ-Personen (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex, Queer) sind besonders Schutzwürdig.

Einkommensunterschiede beseitigen. Österreich hat nach wie vor einen der höchsten Einkommensunterschiede .

Arbeit verteilen. Frauen* stemmen zwei Drittel der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit

Wahlfreiheit ermöglichen. Kinderbetreuung und Vereinbarkeit mit dem Vollzeitberuf.

Macht teilen. Mehr Frauen in die Entscheidungsprozesse

Vielfalt leben. Bekämpfung von Stereotypen und beschränkenden Darstellungen

Armut bekämpfen. Von 300.000 Alleinerziehenden ist gut die Hälfte armutsgefährdet.